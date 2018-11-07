2018-11-07T12:54:15+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара в частной конюшне под Тюменью

В результате происшествия в огне погибли 10 лошадей
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской областиФото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области
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При возгорании частной конюшни в деревни Патрушева Тюменской области погибли 10 лошадей. Из-за позднего обнаружения возгорания, к прибытию пожарных деревянная постройка была полностью охвачена огнем.

Как сообщалось раннее, вызов на пульт дежурного поступил 7 ноября в 03 часа 40 минут. Уже спустя 14 минут пожарные прибыли на улицы Дружбы, где располагалась частная конюшня.

Работу пожарных подразделений осложняла удаленность водоисточников от места пожара, поэтому потребовалось привлечение дополнительной техники и людей, отметили в главном управлении МЧС России по Тюменской области. Тем не менее, пожарным удалось меньше чем за час к 04.35 ликвидировать пожар и не допустить распространения огня на соседние строения.

На месте пожара работало 8 единиц спецтехники и 17 человек личного состава. Также привлекались сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и электросетей. Причины и ущерб возгорания сейчас устанавливаются.

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