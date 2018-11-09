Сборная Тюменской области примет участие в Международных Парадельфийских играх

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-09T11:28:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске (Удмуртия) с 11 по 17 ноября состоится финал II Международных Парадельфийских игр, в котором примет участие и сборная команда из нашего региона. Как сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области, при поддержке регионального правительства делегацию представят 10 участников в номинациях «Хореографическое искусство», «Вокальное искусство», «Жестовая песня», «Авторство». Руководители делегации отмечают, что конкурсанты находятся в отличном настроении и боевой готовности к победе.

Международные Парадельфийские игры проводит Национальный Парадельфийский комитет России и правительство Удмуртской Республики при поддержке Фонда президентских грантов, Минкульта РФ, деятелей искусства и общественных организаций инвалидов России и мира. Планируется, что в этом году в Парадельфийских играх примут участие порядка 1500-2000 человек из 50-ти российских регионов и 20-ти стран мира. Сборные были сформированы после проведения отборочных туров регионального этапа среди людей с инвалидностью. Все участники – лауреаты региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Напомним, II Международные парадельфийские игры – это инклюзивные состязания людей с инвалидностью в области высших достижений в искусстве. Во время проведения Парадельфийских Игр планируются масштабные церемонии открытия и закрытия Игр, гала-концерт лауреатов с участием звезд эстрады и деятелей культуры, деловая программа, семинары, мастер-классы, международная конференция, музыкальные гостиные, экскурсии и представление национальной культуры народов России и других стран.