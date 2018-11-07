2018-11-07T12:21:48+03:00
Общество

На юг Тюменской области надвигается мокрый снег с сильным ветром

МЧС призывает жителей региона исключить поездки на дальние расстояния
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской областиФото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области
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Завтра, 8 ноября, на юге Тюменской области ожидается резкая смена погоды. Плюсовая температура и отсутствие осадков уступят место похолоданию и мокрому снегу с сильными порывами ветра.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидается резко понижение температуры до -5-10°С, а в северных районах вплоть до -15°С. Кроме того, в течение дня ожидается порывистый северо-западный ветер 13-18 м/с, гололедно-изморозевые отложения и гололедица на дорогах.

- Главы муниципальных образований уже проинформированы о грядущих погодных изменениях. Им рекомендовано организовать мероприятия по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, а также обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации, - отметили в главном управлении МЧС по Тюменской области.

Сотрудники ведомства призывают и жителей региона быть внимательными на автодорогах, по возможности воздержаться от дальних поездок, а также одеваться в соответствии с погодными условиями.

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