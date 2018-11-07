Сбербанк реализовал возможность безналичной оплаты квартир в ЖК «Правобережный»

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-07T12:10:10+03:00

При помощи терминала в офисе продаж можно оплатить первоначальный взнос или всю стоимость квартиры

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Сбербанк реализовал возможность безналичной оплаты при покупке квартиры в ЖК «Правобережный» от группы компаний «Дом». Первоначальный взнос или всю стоимость квартиры можно оплатить при помощи терминала Сбербанка в офисе продаж застройщика.

К оплате принимаются дебетовые и кредитные карты международных платежных систем Visa, MasterCard и национальной платежной системы «Мир», в том числе карты с технологией PayPass и PayWave. Оплатить покупку недвижимости также можно при помощи смартфонов с использованием технологии Apple Pay или Samsung Pay.

- В эпоху цифровых технологий, электронных документов и платежей наши партнёры застройщики идут в ногу со временем, внедряют в работу современные технологии, чтобы сделать покупку квартиры более комфортной и безопасной. При проведении операции банк не взимает с покупателя комиссию и начисляет бонусы в рамках действующих программ лояльности, – отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Заместитель директора по маркетингу и продажам ГК «Дом» Тарас Герасимов уверен, что приобретение квартиры – важный шаг в жизни каждого человека. А благодаря новой услуге покупка квартиры в ЖК «Правобережный» стала еще более безопасной и удобной.

- Выбор понравившегося жилья, заключение договора купли-продажи и оплата квартиры совершаются в одном месте – офисе продаж. Мы очень рады, что можем предложить нашим клиентам новый качественный сервис, – отметил Тарас Герасимов.