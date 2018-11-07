2018-11-07T11:24:16+03:00
Происшествия

Житель Тюменской области нечаянно застрелил приятеля на охоте

Убитым может быть гендиректор «дочки» известной в регионе строительной компании
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Тюменский пенсионер стал фигурантом уголовного дела преступления, произошедшего на территории соседней Омской области. 60-летний мужчина подозревается в непреднамеренном убийстве своего приятеля на охоте.

По версии следствия, ЧП произошло 3 ноября. Группа людей находилась охотилась на коз в 1,5 км от аула Макушинский Тюкалинского района Омской области. Сидевший в засаде подозреваемый, не ожидавший появления других охотников с противоположной от обговоренной стороны, произвел два выстрела в сторону шороха и тени. Он полагал, что это коза, которую другие охотники должны были на снегоходе на него выгнать.

- Он смертельно 65-летнего директор дорожно-строительной компании, который в этот момент ехал с сыном подозреваемого на снегоходе. От полученных ран мужчина скончался на месте, - отметили в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

Согласно информации, появившейся в социальных сетях, убитым может быть Александр Скрипкин, являющийся владельцем и руководителем ряда предприятий. В том числе, генеральный директором ООО «Маурер – Мостострой-11» - «дочки» АО «Мостострой-11», принадлежащей тюменскому строителю Николаю Руссу.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается.

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