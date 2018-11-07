2018-11-07T10:33:35+03:00
Общество

В октябре на свет появилось свыше 1000 маленьких тюменцев

С начала года в областном центре родилось 11143 малыша
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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За октябрь месяц в Тюмени на свет появился 1161 ребенок. Всего с начала 2018 года на свет появились 11143 малыша.

Не менее активно тюменцы и образуют семьи. В прошлом месяцев свои отношения решили оформить 472 пары, передает комитет загс администрации Тюмени. За 10 месяцев текущего года свидетельства о регистрации брака получили 5616 семей.

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