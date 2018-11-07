2018-11-07T09:55:50+03:00
Происшествия

Под Тюменью сгорела частная конюшня

Пожар произошел около 4 часов утра в деревне Патрушева
Марина Васильева
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Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВконтактеФото из группы "ЧС Тюмень" во Вконтакте
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В деревне Патрушева Тюменского района почти полностью выгорела частная конюшня. Чрезвычайное происшествие произошло сегодня, 7 ноября, около 4 часов утра.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 03.40. Пожару площадью 13х18 метров была присвоена 5-я степень огнестойкости. К месту происшествия были направлены 19 человек личного состава и 9 единиц спецтехники МЧС, - отметили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

Фото и видео с места пожара появились в популярной группе "ЧС Тюмень" во Вконтакте. Очевидцы сообщают, что в огне погибли несколько лошадей.

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