Трассу Екатеринбург-Тюмени перекроют почти на сутки в районе Дербышей

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-07T09:38:08+03:00

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Завтра, 8 ноября, на 319-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-351 Екатеринбург – Тюмень ожидается перекрытие движения. Здесь, возле поворота на деревню Дербыши будет вестись установка надземного пешеходного перехода.

Трасса будет полностью перекрыта с 01:00 до 01:40 для безопасного монтажа пролетного строения. Объехать перекрытие легковой транспорт может через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 "Иртыш" (Червишевский тракт) на 174-м.

- Водители, передвигающиеся на легковом автомобиле в сторону Тюмени, смогут также объехать закрытый участок через посёлок Московский и деревню Дербыши. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, - отметили в ФКУ «Уралуправтодор».

До конца текущего года ФКУ «Уралуправтодор» установит порядка 8 надземных пешеходных переходов на участках трассы Екатеринбург - Тюмень в Тюменском районе.