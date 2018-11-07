2018-11-07T09:38:08+03:00
Общество

Трассу Екатеринбург-Тюмени перекроют почти на сутки в районе Дербышей

Ограничение движения связано с установкой надземного перехода
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы ФКУ «Уралуправтодор»Фото пресс-службы ФКУ «Уралуправтодор»
Изменить размер текста:

Завтра, 8 ноября, на 319-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-351 ЕкатеринбургТюмень ожидается перекрытие движения. Здесь, возле поворота на деревню Дербыши будет вестись установка надземного пешеходного перехода.

Трасса будет полностью перекрыта с 01:00 до 01:40 для безопасного монтажа пролетного строения. Объехать перекрытие легковой транспорт может через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 "Иртыш" (Червишевский тракт) на 174-м.

- Водители, передвигающиеся на легковом автомобиле в сторону Тюмени, смогут также объехать закрытый участок через посёлок Московский и деревню Дербыши. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, - отметили в ФКУ «Уралуправтодор».

До конца текущего года ФКУ «Уралуправтодор» установит порядка 8 надземных пешеходных переходов на участках трассы Екатеринбург - Тюмень в Тюменском районе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В октябре на свет появилось свыше 1000 маленьких тюменцев
Под Тюменью сгорела частная конюшня
Тюменцев просят помочь в розыске подозреваемого в нападении сексуального характера
Центр Тюмени перекроют на время проведения мероприятия
Тюменцев приглашают на «Битву оркестров»
Тюменская фирма оплатила долг в 2,5 млн рублей после ареста грузовиков
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В Тюмени пройдет чемпионат мира по бильярдному спорту
В Тюменской области от гриппа привились почти 580 тысяч жителей
С одной из главных улиц Тюмени исчезли бальзамические тополя
Погода в Тюмени 7 ноября: ожидается снег с дождем
В тюменском театре драмы наградили лучших
В рамках выставки «Видеть невидимое» в Тюмени изготовили книги для слабовидящих детей