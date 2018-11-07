2018-11-07T09:29:08+03:00
Общество

Тюменцев просят помочь в розыске подозреваемого в нападении сексуального характера

Преступлению произошло на территории Восточного микрорайона
Марина Васильева
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Ориентировка следственного управления СКР по Тюменской областиОриентировка следственного управления СКР по Тюменской области
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В Тюмени разыскивается подозреваемой в совершении преступления против половой неприкосновенности. ЧП произошло на территории Восточного микрорайона областного центра.

Следственное управления СКР по Тюменской области просит горожан помочь в установлении личности подозреваемого. Злоумышленник был одет в джинсы темно-синего цвета, черную демисезонную куртку до пояса, ботинки черного цвета. На голове была кепка коричневого цвета с корызьком пятнистой расцветки с надписью.

Рост подозреваемого около 170 сантиметров, мужчина славянской внешности, среднего телосложения. Всем, кому что-либо известно о данном человек, следователи просят обращаться по телефону: 8(3452)64-17-20. Конфиденциальность гарантируется.

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