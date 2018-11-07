Центр Тюмени перекроют на время проведения мероприятия
Сегодня, 7 ноября, по одной из центральных улиц Тюмени - Республики пройдет пешая колонна. В этой связи движения автотранспорта будет временно приостановлено.
Мероприятие здесь начнет в 11 часов. С этого времени движение по улице Республики от Технопарка до Центральной площади Тюмени будет временно ограничено.
Госавтоинспекция Тюменской области призывает участников дорожного-транспортного движения быть внимательными, следовать указаниям регулировщиков, а также заранее планируйте пути объезда по дублирующим улицам.
Отметим, ограничение движения связано с запланированной демонстрацией, посвященной 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.