2018-11-07T08:12:27+03:00
Звезды

Тюменцев приглашают на «Битву оркестров»

В областном центре открывается городской фестиваль «Осенняя рапсодия»
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Жителей Тюмени ждет большой музыкальный праздник. Сегодня в областном центре стартует XV городской фестиваль «Осенняя рапсодия».

В первый фестивальный день, 7 ноября, в Доме культуры «Нефтяник» в 19 часов начнется не просто концерт, а настоящий шоу-проект «Битва оркестров». В творческой борьбе сойдутся Тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова под руководством Владимира Лавришина. Такое произойдет впервые. Для гостей прозвучат как классические композиции, так композиции современных исполнителей и групп, таких, как The Black Eyed Peas, Lady Gaga, Beyonce и др.

Программа фестиваля продолжится 9 ноября. В 18.30 тюменцев ждут в Дом культуры и творчества «Торфяник». Здесь свои таланты продемонстрируют юные артисты на «Детской осенней рапсодии». В концерте примут участие коллективы ДК «Водник», ДК «Орфей», ДКиТ «Торфяник» и школ искусств города Тюмени.

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