Тюменская фирма оплатила долг в 2,5 млн рублей после ареста грузовиков

СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-07T07:39:17+03:00

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Тюменская фирма не желала выплачивать деньги по договорам аренды за недвижимое имущество. Организация задолжала арендаторам 2,5 млн руб. К делу подключились судебные приставы

В рамках исполнения решения суда были проведены работы по установлению адреса организации-должника. Судебные приставы выехали к руководству организации и ознакомили директора предприятия с постановлением о возбуждении исполнительного производства.

Однако, в 5-дневный срок для добровольного исполнения требования исполнительного листа так и не были выполнены. Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия 25 рабочих грузовых машин предприятия.

- Узнав об этом владелец организации выплатил долг в полном объеме, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.