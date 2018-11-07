2018-11-07T06:56:03+03:00
Спорт

В Тюмени пройдет чемпионат мира по бильярдному спорту

В турнире примут участие спортсмены из 24 стран
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Тюмень впервые примет чемпионат мира по бильярдному спорту среди мужчин и женщин в дисциплине «Свободная пирамида». Он пройдет с 28 ноября по 01 декабря 2018 года.

В мировом турнире примут участие спортсмены из 24 стран. Это представители России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Финляндии, Грузии, Литвы, Латвии, Монголии, Эстонии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Германии, Испании, Болгарии, Чехии, Израиля, США, Польши. Всего ожидается 96 участников соревнований.

Чемпионат будет проходить в спортивно-оздоровительном комплексе «Здоровье», передает Центр спортивной подготовки.

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