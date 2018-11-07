В Тюменской области от гриппа привились почти 580 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-07T06:59:25+03:00

Цифра по охвату населения вакцинацией к эпидсезону почти достигнута

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В Тюменской области продолжается кампания по массовой иммунизации населения против гриппа. На начало ноября против гриппа привито 579 293 человек, что составляет 39% от совокупного населения.

За счет средств федерального бюджета привито 566 306 человек, из них 172 043 – детей и 394 263 взрослых. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019гг. планируется привить более 600 тыс. человек.

В региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области напомнили, что за счет средств, выделенных из федерального бюджета, прививки проводятся населению из групп высокого риска. Среди них - дети с 6 месяцев, лица, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица призывного возраста, медицинские работники.

- Традиционным способом предупреждения заболевания гриппом является вакцинация. Ежегодно на основании анализа прошлых эпидемических сезонов разрабатывается новые вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, - подчеркнули в контролирующем ведомстве.