2018-11-07T06:46:49+03:00
Общество

С одной из главных улиц Тюмени исчезли бальзамические тополя

На Республике подрядчик вместо 14 больных стволов срубил 39 деревьев
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

С одной из главных улиц Тюмени исчезли почти четыре десятка бальзамических тополей. На улице Республики подрядчик должен был убрать 14 деревьев, находившихся в аварийном состоянии, а по факту срубил 39.

В настоящее время решает вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности. Компании, допустившей серьезную ошибку, грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей. Cпециалисты администрации города Тюмени также оценили нанесенный подрядчиком ущерб. В пользу бюджета города будет взыскано более 3 млн. рублей.

- Предприятию будет направлена претензия о добровольном возмещении ущерба за незаконную рубку зеленых насаждений. В случае неисполнения обязанности по возмещению ущерба в срок, администрация города Тюмени обратится в суд для принудительного его взыскания, - отметили в пресс-службе управления по экологии департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменская фирма оплатила долг в 2,5 млн рублей после ареста грузовиков
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В Тюмени пройдет чемпионат мира по бильярдному спорту
В Тюменской области от гриппа привились почти 580 тысяч жителей
Погода в Тюмени 7 ноября: ожидается снег с дождем
В тюменском театре драмы наградили лучших
В рамках выставки «Видеть невидимое» в Тюмени изготовили книги для слабовидящих детей
Еще одна многодетная сельская семья в Тюменской области получила ключи от нового дома
В Тюмени 10 ноября состоится продовольственная ярмарка местных сельхозпроизводителей
Гариф Ромашкин возглавит объединенный бизнес ВТБ в Тюменской области
В Увате будут судить орловского дальнобойщика, который на тягаче протаранил грузовик
Retail-конференция «Региональный магазин. Точки роста 2019»: тюменцам расскажут, как искать и мотивировать персонал
Тюменской семье, где в октябре родилась тройня, областные власти помогут купить новый дом
В Тюмени начались внеплановые проверки организаций, управляющих многоквартирными домами
В Тюмени появился арт-объект «ДНК»
В Тюменской области открыли горячие линии по правам потребителей при пользовании такси
14-летняя тюменка спасла от смерти 3-летнего брата
Сбербанк выдал в Тюмени ипотеку за один день
Тюменцы восьмой раз масштабно отметят День Сибири
Одну из пострадавших в ДТП у «Вояжа» могут выписать из больницы на этой неделе
Погиб за телепередачу: в Исетском районе отчим и пасынок не поделили телевизор
ТюмГУ сохранил свои позиции в федеральном Проекте 5-100
В Тюмени ищут беспородного кота для съемок в кино
Житель Ишима лишился 25 тысяч рублей, рассчитывая на интим с незнакомкой
В Тюменской области заблокировали 22 сайта с интим-услугами
Разорвало на части: на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск погибла пенсионерка
Житель Тюменской области пойдет под суд за 2,8 тысяч бутылок "паленки"