С одной из главных улиц Тюмени исчезли бальзамические тополя

СЕГОДНЯ 06:16 2018-11-07T06:46:49+03:00

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С одной из главных улиц Тюмени исчезли почти четыре десятка бальзамических тополей. На улице Республики подрядчик должен был убрать 14 деревьев, находившихся в аварийном состоянии, а по факту срубил 39.

В настоящее время решает вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности. Компании, допустившей серьезную ошибку, грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей. Cпециалисты администрации города Тюмени также оценили нанесенный подрядчиком ущерб. В пользу бюджета города будет взыскано более 3 млн. рублей.

- Предприятию будет направлена претензия о добровольном возмещении ущерба за незаконную рубку зеленых насаждений. В случае неисполнения обязанности по возмещению ущерба в срок, администрация города Тюмени обратится в суд для принудительного его взыскания, - отметили в пресс-службе управления по экологии департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.