Погода в Тюмени 7 ноября: ожидается снег с дождем

СЕГОДНЯ 05:25 2018-11-07T05:39:22+03:00

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Сегодня, 7 ноября, на юге Тюменской области будет облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах синоптики прогнозируют гололедные явления.

В течения дня ожидается ветер юго-западный, западный 6-11 м/с. Местами порывы могут достигуть до 16 м/с. Температура ночью -1,-6 градусов, днем +3,-2 градусов.

В Тюмени утром ожидается снег при температуре +1-+2 градусов. Днем синоптики прогнозируют снег с дождем и +3 градуса тепла.

Вечером и ночью также небольшой снег при температуре +1-+2 градусов. В течение дня ожидается западный ветер 3,5-4,9м/с.