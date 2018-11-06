В рамках выставки «Видеть невидимое» в Тюмени изготовили книги для слабовидящих детей

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-06T16:05:08+03:00

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Уникальная выставка тактильных картин «Видеть невидимое» – проект Сбербанка, Пушкинского музея и музейного комплекса имени И.Я. Словцова – завершилась в Тюмени.

На выставке был представлен проект Централизованной городской библиотечной системы Тюмени «Тактильные книги для маленьких читателей с нарушением зрения». В открытых мастер-классах по изготовлению книг, посвященных жанрам живописи, могли принять участие все желающие.

- Благодаря выставке «Видеть невидимое» еще больше горожан узнали о том, что есть такая проблема – отсутствие доступных форматов искусства для детей с нарушениями зрения. Тактильные книги помогают начинающим читателям знакомиться с книгой, прививают любовь к чтению с самого раннего детства. Мы очень рады, что с помощью неравнодушных тюменцев смогли сделать для детей новые книги про жанры живописи – натюрморт, пейзаж и портрет. Мы передали их для использования в библиотеку для незрячих, – прокомментировала заведующая отделом творческого развития читателей Центра семейного чтения им. А.С. Пушкина Софья Тарасевич.

Выставка в Тюмени была дополнена расширенной просветительской программой – для всех желающих была организована встреча с незрячим искусствоведом из Екатеринбурга Алексеем Филатовым. Также состоялась экскурсия для воспитанников специальной общеобразовательной школы – интерната №6 для слепых и слабовидящих детей из г. Ялуторовска. Сбербанк оказывает поддержку данному образовательному учреждению уже несколько лет.

- Мы очень рады, что проект «Видеть невидимое» вызвал особый интерес у жителей и гостей Тюмени. Сбербанк не только предлагает клиентам финансовые продукты и услуги, но и реализует важные социальные проекты, занимается созданием инклюзивной среды для особой категории граждан. Данная выставка помогла нам показать, что искусство может быть доступным для всех, – отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.