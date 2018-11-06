2018-11-06T16:05:08+03:00
Общество

В рамках выставки «Видеть невидимое» в Тюмени изготовили книги для слабовидящих детей

В открытых мастер-классах могли принять участие все желающие
Поделиться:
Фото пресс-службы Западно-Сибирского банка ПАО СбербанкФото пресс-службы Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк
Изменить размер текста:

Уникальная выставка тактильных картин «Видеть невидимое» – проект Сбербанка, Пушкинского музея и музейного комплекса имени И.Я. Словцова – завершилась в Тюмени.

На выставке был представлен проект Централизованной городской библиотечной системы Тюмени «Тактильные книги для маленьких читателей с нарушением зрения». В открытых мастер-классах по изготовлению книг, посвященных жанрам живописи, могли принять участие все желающие.

- Благодаря выставке «Видеть невидимое» еще больше горожан узнали о том, что есть такая проблема – отсутствие доступных форматов искусства для детей с нарушениями зрения. Тактильные книги помогают начинающим читателям знакомиться с книгой, прививают любовь к чтению с самого раннего детства. Мы очень рады, что с помощью неравнодушных тюменцев смогли сделать для детей новые книги про жанры живописи – натюрморт, пейзаж и портрет. Мы передали их для использования в библиотеку для незрячих, – прокомментировала заведующая отделом творческого развития читателей Центра семейного чтения им. А.С. Пушкина Софья Тарасевич.

Выставка в Тюмени была дополнена расширенной просветительской программой – для всех желающих была организована встреча с незрячим искусствоведом из Екатеринбурга Алексеем Филатовым. Также состоялась экскурсия для воспитанников специальной общеобразовательной школы – интерната №6 для слепых и слабовидящих детей из г. Ялуторовска. Сбербанк оказывает поддержку данному образовательному учреждению уже несколько лет.

- Мы очень рады, что проект «Видеть невидимое» вызвал особый интерес у жителей и гостей Тюмени. Сбербанк не только предлагает клиентам финансовые продукты и услуги, но и реализует важные социальные проекты, занимается созданием инклюзивной среды для особой категории граждан. Данная выставка помогла нам показать, что искусство может быть доступным для всех, – отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Еще одна многодетная сельская семья в Тюменской области получила ключи от нового дома
В Тюмени 10 ноября состоится продовольственная ярмарка местных сельхозпроизводителей
Гариф Ромашкин возглавит объединенный бизнес ВТБ в Тюменской области
В Увате будут судить орловского дальнобойщика, который на тягаче протаранил грузовик
Retail-конференция «Региональный магазин. Точки роста 2019»: тюменцам расскажут, как искать и мотивировать персонал
Тюменской семье, где в октябре родилась тройня, областные власти помогут купить новый дом
В Тюмени начались внеплановые проверки организаций, управляющих многоквартирными домами
В Тюмени появился арт-объект «ДНК»
В Тюменской области открыли горячие линии по правам потребителей при пользовании такси
14-летняя тюменка спасла от смерти 3-летнего брата
Сбербанк выдал в Тюмени ипотеку за один день
Тюменцы восьмой раз масштабно отметят День Сибири
Одну из пострадавших в ДТП у «Вояжа» могут выписать из больницы на этой неделе
Погиб за телепередачу: в Исетском районе отчим и пасынок не поделили телевизор
ТюмГУ сохранил свои позиции в федеральном Проекте 5-100
В Тюмени ищут беспородного кота для съемок в кино
Житель Ишима лишился 25 тысяч рублей, рассчитывая на интим с незнакомкой
В Тюменской области заблокировали 22 сайта с интим-услугами
Разорвало на части: на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск погибла пенсионерка
Житель Тюменской области пойдет под суд за 2,8 тысяч бутылок "паленки"