2018-11-06T15:55:36+03:00
Общество

Еще одна многодетная сельская семья в Тюменской области получила ключи от нового дома

В этот раз счастливчиками стали жители Аромашевского района
Маргарита КАЛИНКИНА
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Еще одна многодетная сельская семья в Тюменской области получила ключи от нового дома. Фото tyumen.er.ruЕще одна многодетная сельская семья в Тюменской области получила ключи от нового дома. Фото tyumen.er.ru
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Уже пятнадцатая многодетная сельская семья в Тюменской области получила ключи от нового дома. В этот раз счастливчиками стали супруги Агарковы с пятью детьми из Аромашевского района.

Совсем скоро Агарковы ждут пополнения, у супругов родится шестой ребенок, пока же старшая дочь ходит в первый клас, а самой младшей дочери сейчас только полгодика. Мама Анна занимается воспитанием детей и управляется по хозяйству, а глава семейства Виктор работает. Супруги живут в деревне Бобровка, ведут личное подсобное хозяйство, засаживают огород. Односельчане их уважают и отзываются только положительно. Сейчас Агарковым предстоит переезд в деревню Кармацкая. В 2016 году у них был куплен участок в 53 сотки. Теперь на нем стоит двухэтажный дом площадью 148 квадратных метров.

- Здесь будет просторно и удобно всем деткам. В Бобровке, где мы жили, у нас совсем небольшой дом. К смене места жительства мы готовы, тем более рядом с домом школа, для нашей семьи это актуально. Старшая дочь Виктория учится в первом классе, остальные дети пока дошколята, — рассказала супруга Анна и добавила, что теперь почти у каждого из них будет своя комната.

Отметим, что дом Агарковым построили на собственные средства члены регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Дом для молодой многодетной сельской семьи». От губернатора семья получила в подарок кухонную плитку, от партийцев района — кухонный гарнитур и мебель для прихожей. Супругам также подарили блоки для строительства гаража и других хозяйственных построек.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, к сентябрю 2019 года в каждом районе области будет построено по дому для многодетной семьи.

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