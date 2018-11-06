2018-11-06T15:17:18+03:00
Экономика

Гариф Ромашкин возглавит объединенный бизнес ВТБ в Тюменской области

На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе
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Фото пресс-службы банка ВТБФото пресс-службы банка ВТБ
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Гариф Ромашкин с 1 января 2019 г. будет назначен управляющим ВТБ в Тюменской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Создание объединенной региональной сети – очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Гариф Ромашкин родился в Тюмени, окончил Тюменский государственный университет. В 2011 защитил диссертацию по экономической социологии. В финансовом секторе – с 2007 года. В Группу ВТБ пришел в 2016 году на должность управляющего региональным операционным офисом «Тюменский».

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Гариф Ромашкин обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.

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