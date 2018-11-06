2018-11-06T15:26:31+03:00
Общество

В Тюмени 10 ноября состоится продовольственная ярмарка местных сельхозпроизводителей

Покупателей будут ждать на пяти площадках в разных районах города
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени 10 ноября состоится продовольственная ярмарка местных сельхозпроизводителейВ Тюмени 10 ноября состоится продовольственная ярмарка местных сельхозпроизводителейФото: Ольга Крыльцова
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В ближайшую субботу, 10 ноября, на пяти площадках Тюмени развернутся продовольственные ярмарки. Горожанам будет представлена продукция сельхозпроизводителей Тюменской области. Это свинина, говядина, баранина, птица, рыбная продукция, хлеб, овощи, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и другие товары.

Торговля стартует с 8 часов. Покупателей ждут по адресам:

- ул. Московский тракт (парковка автомобилей в районе дома № 88);

- ул. Мельникайте, 126, кор. 2, ТЦ «П.О.Р.Т»;

- Солнечный проезд, 11, ТРК «Заречный двор»;

- ул.Севастопольская, 12, Выставочный зал;

- ул. Льва Толстого, 29 (парковка для автомобилей).

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