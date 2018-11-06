СЕГОДНЯ 14:54 2018-11-06T14:55:58+03:00

В Увате будут судить орловского дальнобойщика, который на тягаче протаранил грузовик. Фото proctmo.ru

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В Увате будут судить орловского дальнобойщика, который ездил по поддельным правам и совершил ДТП в Тюменской области.

28 сентября 39-летний мужчина на тягаче DAF с цистерной возвращался из Сургута в Омск и на 437 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск не выдержал дистанцию и тягач врезался в попутный автомобиль ГАЗ. При оформлении ДТП выяснилось, что у дальнобойщика поддельные права и водитель сознался, что купил их.

Мужчина был отстранен от управления большегрузом. На него были составлены протоколы по нескольким статьям Административного кодекса РФ и выписаны штрафы на 8,5 тыс. рублей. За вождение автомобиля, будучи лишенным права управления, дальнобойщика арестовали на 12 суток и щзавели уголовное дело на основании ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Прокуратура области утвердила по нему обвинение и материалы уже направлены в суд. Горе-водителю грозит несколько видов наказаний. Самое суровое из них - исправительные работы на срок до двух лет.