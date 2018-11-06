2018-11-06T14:37:50+03:00
Общество

Retail-конференция «Региональный магазин. Точки роста 2019»: тюменцам расскажут, как искать и мотивировать персонал

Эксперты поделятся секретами предотвращения или исправления кадровых ошибок
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Retail-конференция «Региональный магазин. Точки роста 2019» пройдет в Тюмени 13 ноября в деловом центре «Атриум». Одна из тем конференции - где искать и как мотивировать персонал.

Алена Ситникова, организационный консультат, HR-практик, коуч и бизнес-тренер расскажет, как предотвратить или исправить кадровые ошибки.

- В сектор retail цена «кадровой ошибки» составляет до 1 годовой ЗП сотрудника. При этом вы теряете много времени: сначала на поиск сотрудника, затем на его обучение, - поделилась Алена. - В своем докладе я поделюсь секретами, как предотвратить или исправить кадровые ошибки.

В презентации спикер расскажет о современных источниках и инструментах поиска и отбора лучших сотрудников, о том, какая система мотивации (материальная и нематериальная) подойдёт разным типам сотрудников, кейсы из опыта (как надо и как не надо действовать), а также предложит один-два практических инструмента для отработки прямо во время конференции.

- От кадровых ошибок может пострадать не только качество товаров или услуг компании, но и деловая репутация, - поделилась Регина Николаевна Жилинская, исполнительный директор семейной стоматологии «Доктор Альбус». - Персонал один из самых важных ресурсов компании и эффективный инструмент конкурентной борьбы. Правильно подобранный коллектив, а также компетентные и продуктивные сотрудники способны сделать компанию лидером своей сферы.

При этом неверный выбор кандидатов может привести к текучести кадров, снижению показателей работы отделов и компании в целом. От ошибок в рекрутинге может пострадать также деловая репутация компании, качество ее товаров и услуг.

Также предпринимателей ждёт net-working сессия, обмен полезными контактами и розыгрыш сертификатов от партнёра конференции - Стоматологии «Доктор Альбус». По завершению участники конференции получат практические решения в области эффективного продвижения, поиска и стимулирования персонала, работы с целевой аудиторией, выбора успешной системы лояльности и построения системного, управляемого бизнеса. Организаторы приглашают к участию предпринимателей-собственников магазинов одежды и обуви.

С темами докладов остальных спикеров и общей программой конференции можно ознакомиться здесь.

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