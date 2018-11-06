Тюменской семье, где в октябре родилась тройня, областные власти помогут купить новый дом

СЕГОДНЯ 14:31 2018-11-06T14:31:48+03:00

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Тюменской семье, где в октябре родилась тройня, из областного бюджета будет выделена единовременная выплата. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Решение было принято на заседании президиума.

Семья потратит деньги на приобретение жилья, сообщили в пресс-службе главы региона. У супругов из села Голышманово есть старший сын, которому всего 3 годика, а теперь появились две дочки и сынок.

Как сообщила заместитель губернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских, это четвертая тройня, рожденная в Тюменской области в этом году. В 2017 году таких было трои семьи.

Напомним, с 2013 года в Тюменской области по инициативе губернатора введена дополнительная мера государственной поддержки семей, где родились трое и более детей в виде единовременной выплаты на приобретение жилья. За неполные шесть лет поддержку получили 46 семей из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Сладковского, Тюменского, Тобольского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Омутинского районов, а теперь и Голышмановского городского округа.

Право на выплату возникает с момента рождения малышей и действует до достижения ими совершеннолетия. Размер выплаты рассчитывается на дату обращения, исходя из состава семьи, в размере 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи и средней стоимости одного квадратного метра жилья в данном муниципалитете. Состав семьи включает в себя несовершеннолетних детей, их родителей, находящихся в зарегистрированном браке, являющихся гражданами России и проживающих в Тюменской области не менее пяти лет.