2018-11-06T14:31:48+03:00
Общество

Тюменской семье, где в октябре родилась тройня, областные власти помогут купить новый дом

Губернатор подписал распоряжение о выделении средств из регионального бюджета
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тюменской семье, где в октябре родилась тройня, из областного бюджета будет выделена единовременная выплата. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Решение было принято на заседании президиума.

Семья потратит деньги на приобретение жилья, сообщили в пресс-службе главы региона. У супругов из села Голышманово есть старший сын, которому всего 3 годика, а теперь появились две дочки и сынок.

Как сообщила заместитель губернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских, это четвертая тройня, рожденная в Тюменской области в этом году. В 2017 году таких было трои семьи.

Напомним, с 2013 года в Тюменской области по инициативе губернатора введена дополнительная мера государственной поддержки семей, где родились трое и более детей в виде единовременной выплаты на приобретение жилья. За неполные шесть лет поддержку получили 46 семей из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Сладковского, Тюменского, Тобольского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Омутинского районов, а теперь и Голышмановского городского округа.

Право на выплату возникает с момента рождения малышей и действует до достижения ими совершеннолетия. Размер выплаты рассчитывается на дату обращения, исходя из состава семьи, в размере 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи и средней стоимости одного квадратного метра жилья в данном муниципалитете. Состав семьи включает в себя несовершеннолетних детей, их родителей, находящихся в зарегистрированном браке, являющихся гражданами России и проживающих в Тюменской области не менее пяти лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рамках выставки «Видеть невидимое» в Тюмени изготовили книги для слабовидящих детей
Еще одна многодетная сельская семья в Тюменской области получила ключи от нового дома
В Тюмени 10 ноября состоится продовольственная ярмарка местных сельхозпроизводителей
Гариф Ромашкин возглавит объединенный бизнес ВТБ в Тюменской области
В Увате будут судить орловского дальнобойщика, который на тягаче протаранил грузовик
Retail-конференция «Региональный магазин. Точки роста 2019»: тюменцам расскажут, как искать и мотивировать персонал
В Тюмени начались внеплановые проверки организаций, управляющих многоквартирными домами
В Тюмени появился арт-объект «ДНК»
В Тюменской области открыли горячие линии по правам потребителей при пользовании такси
14-летняя тюменка спасла от смерти 3-летнего брата
Сбербанк выдал в Тюмени ипотеку за один день
Тюменцы восьмой раз масштабно отметят День Сибири
Одну из пострадавших в ДТП у «Вояжа» могут выписать из больницы на этой неделе
Погиб за телепередачу: в Исетском районе отчим и пасынок не поделили телевизор
ТюмГУ сохранил свои позиции в федеральном Проекте 5-100
В Тюмени ищут беспородного кота для съемок в кино
Житель Ишима лишился 25 тысяч рублей, рассчитывая на интим с незнакомкой
В Тюменской области заблокировали 22 сайта с интим-услугами
Разорвало на части: на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск погибла пенсионерка
Житель Тюменской области пойдет под суд за 2,8 тысяч бутылок "паленки"