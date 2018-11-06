В Тюмени начались внеплановые проверки организаций, управляющих многоквартирными домами

СЕГОДНЯ 14:16 2018-11-06T14:19:42+03:00

Горожане могут жаловаться на своих коммунальщиков

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Внеплановые проверки управляющих организаций проходят в Тюмени. Их проводит Департамент городского хозяйства. Граждан просят сообщать о нарушениях условий договоров по управлению многоквартирными домами. Звонков ждут по телефонам: 8 (3452) 46-14-69, 64-62-30.

Если по результатам проверки будет установлено, что УК нарушает условия договора, департамент городского хозяйства будет инициировать и проводить общее собрание собственников помещений для решения вопросов о расторжении договора управления, о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления многоквартирным домом, сообщили в пресс-службе администрации города.