2018-11-06T13:36:15+03:00
Общество

В Тюмени появился арт-объект «ДНК»

Его установили в обновленном сквере у медицинского университета
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сквер Александра Моисеенко в Тюмени стал территорией здоровья. 9 ноября в нем состоится презентация-открытие. Обновленную зеленую зону между учебными корпусами медицинского университета торжественно представят горожанам, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что тюменцы активно участвовали в поиске решений по благоустройству сквера. Здесь студенты и преподаватели вуза регулярно проводят встречи, собрания, субботники, а жители района очень любят гулять и отдыхать на скамейках.

Теперь в зеленой зоне есть спортивные площадки, беговые дорожки, лекторий и сцена. Установлены информационные стенды, где можно познакомиться с историей тюменского здравоохранения, принципами активного долголетия, правилами оказания помощи и т.д.

В центре сквера создан арт-объект «ДНК», который будет задействован в вертикальном озеленении города летом, а фигурное ограждение сквера выполнено в виде электрокардиограммы.

Напомним, чито сквер носит имя Александра Артемьевича Моисеенко (1921 – 1985 гг.), заслуженного врача РСФСР, внёсшего значительный вклад в развитие здравоохранения Тюменской области. Великую Отечественную войну он начал санитарным инструктором, а закончил командиром медико-санитарной роты и старшим врачом полка. Награждён боевыми медалями. В послевоенные годы работал главврачом Тюменской областной клинической больницы, ректором Тюменского мединститута. За заслуги в деле организации здравоохранения награждён двумя орденами «Знак Почёта». За достигнутые успехи в работе записан в областную книгу Трудовой славы.

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