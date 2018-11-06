В Тюменской области открыли горячие линии по правам потребителей при пользовании такси

СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-06T13:18:07+03:00

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Горячую линию по правам потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга открыло управление Роспотребнадзора Тюменской области и региональный Центр гигиены и эпидемиологии. Линия будет работать до 19 ноября.

Получить консультации тюменцы могут по телефонам: (3452) 20-31-11, 20-22-89, 20-86-66, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.45. Звонки также принимают по телефону (3452) 68-48-94 с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 и в пятницу с 8.00 до 14.30.

Для жителей муниципальных районов области открыты горячие линии с понедельника по четверг с 8.00 до 16.00, в пятницу с 8.00 до 15.45:

В Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах – (34546) 2-52-82;

В Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах – (34542) 9-03-46, 9-03-48; 2-01-70

В Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах – (34551) 2-30-60;

В Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – (34553) 4-20-16;

В Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах – (3456) 25-21-83, 24-68-89.