14-летняя тюменка спасла от смерти 3-летнего брата

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-06T12:54:57+03:00

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Девочка-подросток в Тюмени спасла от смерти своего 3-летнего брата. Малыш подавился леденцом, посинел и не мог дышать. Родители в это время были в магазине, поэтому сестре пришлось действовать самой.

- Я была в ванной, когда услышала крик младшей сестры, забежала в комнату и поняла, что брат подавился чупа-чупсом. Он не мог ни прокашляться, ни вдохнуть, – рассказала школница. - Как действовать в этой ситуации, я знала - меня научили родители. Наклонив вперед и перекинув малыша через руку, я стала резко надавливать другой рукой по спине. Какое облегчение я почувствовала, когда леденец выскочил на пол и брат задышал свободно. Попив воды, он продолжил играть, как ни в чем не бывало.

Бригада скорой помощи прибыла через 5 минут после звонка и констатировала удовлетворительное состояние мальчика. Медики восхитились смелостью и отважностью девочки.

- Часто взрослые в таких ситуациях паникуют и бегают вокруг пострадавшего. А тут девчонка-подросток не растерялась и сделала первоочередное жизнеспасающее мероприятие. Мы ее поблагодарили, - рассказал врач скорой медицинской помощи Владимир Бражин.

Всего за минувшие выходные, с 3 по 5 ноября, врачи и фельдшеры скорой спасли 93 тюменца, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 24 пациентам в состоянии комы или шока, 33 – с острым коронарным синдромом, 36 – с нарушением мозгового кровообращения.