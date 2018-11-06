Сбербанк выдал в Тюмени ипотеку за один день

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-06T12:41:13+03:00

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Западно-Сибирский банк Сбербанка начал реализацию новой модели обслуживания клиентов, оформляющих ипотеку. Так, в Тюмени кредит на покупку жилья был выдан в рекордные сроки – в течение одного дня.

«Ипотеку мы оформляем первый раз. Думали, что это длительный и сложный процесс. Хотя желаемую квартиру уже присмотрели. Мы и представить не могли, что в Сбербанке можно так быстро, при этом дистанционно, оформить все документы. Утром нам сообщили, что наша заявка одобрена, а уже вечером мы стали обладателями собственной квартиры. Мы остались очень довольны, будем советовать всем обращаться за покупкой жилья в Сбербанк», – поделился впечатлениями Вячеслав Бекишев.

«Благодаря новой модели обслуживания с каждым обращением клиента работает первый освободившийся менеджер банка. Обрабатываются как заявки, поступившие от риелторов или застройщиков, так и от частных клиентов через личный кабинет на сайте ДомКлик. Системы банка настроены таким образом, что как только менеджер завершает текущую операцию, то ему в работу предлагается новая поступившая от клиента заявка. Таким образом, процесс оформления ипотечного кредита и приобретения жилья может пройти за рекордно короткие сроки», – комментирует директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Западно-Сибирского банка Сбербанка Денис Сырьев.

Первая сделка с использованием новой модели обслуживания была реализована при покупке квартиры от строительной компании «Сибстройсервис».

«Благодаря слаженной работе со Сбербанком мы смогли выйти на сделку всего за один рабочий день. Наша компания активно использует сервисы банка по электронной регистрации недвижимости и безопасным расчётам, что позволяет сделать работу более эффективной и клиентоориентированной», – отмечает директор по продажам и маркетингу АО «Сибстройсервис» Одиссей Терсенов.

Новая модель обслуживания используется при покупке готового, строящегося жилья, загородной недвижимости, строительстве жилого дома, оформлении военной ипотеки. При покупке квартиры через ДомКлик клиенты могут воспользоваться электронной регистрацией недвижимости. Новый сервисный подход тестируется в пилотном режиме в офисах Сбербанка в Тюмени, Тобольске и Ишиме. В дальнейшем планируется транслировать данный формат обслуживания в других городах.