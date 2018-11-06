СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-06T12:34:44+03:00

Одну из пострадавших в ДТП у «Вояжа» могут выписать из больницы на этой неделе Фото: ГИБДД по Тюменской области

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Одну из пострадавших в субботнем ДТП возле ТЦ «Вояж» в Тюмени, 49-летнюю женщину, могут выписать из стационара уже на этой неделе. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» сообщили в пресс-службе здравоохранения Тюменской области. Кроме того, всем трём женщинам, которые были госпитализированы после происшествия, лечение оказывается в полном объёме – их состояние удовлетворительное.

Напомним, вечером 3 ноября около ТЦ «Вояж», на пересечении ул. Мориса Тореза и ул. Герцена, автомобиль Hyundai Solaris сбил шестерых пешеходов. По сообщению очевидцев, машина поворачивала в сторону Центрального универмага и снесла ограждение, позади которой стояли люди.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, за рулём иномарки находилась 20-летняя девушка, чей водительский стаж составляет всего два года. По предварительным данным, она не справилась с управлением.