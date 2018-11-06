СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-06T11:58:25+03:00

Погиб за телепередачу: в Исетском районе отчим и пасынок не поделили телевизор Фото: Ольга Крыльцова

Теперь один мертвый, другой - под следствием

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Житель Исетского района убил своего масынка. Преступление было совершено в ночь на 6 ноября в деревне Лобанова. Тело 34-летнего мужчины с множеством колото-резанных ранений найдено в его доме.

По версии следствия, 45-летний отчим жил вместе с пасынком. Накануне к ним в гости пришел знакомый и все трое вместе распивали спиртные напитки. Через какое-то время хозяева поссорились, споря, какой телевизионный канал смотреть. Разозлившись на пасынка, мужчина схватил нож и 12 раз ударил ножом по телу. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

По данному факту Ялуторовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Сейчас следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в управлении СКР по Тюменской области