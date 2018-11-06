2018-11-06T11:46:10+03:00
Общество

ТюмГУ сохранил свои позиции в федеральном Проекте 5-100

Вуз продолжит получать господдержку для реализации своих проектов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский госуниверситет продолжит получать господдержку как участник федерального Проекта 5-100. Такое решение принял Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов страны в мире.

На одиннадцатом заседании совета были рассмотрены отчеты 2017 года университетов–участников и было указано больше внимания уделять исследовательским направлениям, которые обеспечат признание на международной арене, сообщили в пресс-службе ТюмГУ.

- Конкуренция в проекте усиливается. Каждый год становится сложнее сохранять свои позиции. Ряд вузов стабильно демонстрирует хорошую динамику. При этом изначально они имели гораздо более серьезные заделы в исследованиях, нежели мы, - отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков. - С учетом состоявшейся защиты ТюмГУ сконцентрирует усилия на более серьезном взаимодействии с научными организациями системы РАН, а также на кооперации с высокотехнологичными компаниями для ускорения процессов трансфера знаний и технологий. Ключевые задачи для университета остаются прежними – повышение качества образования и исследований.

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