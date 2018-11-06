2018-11-06T11:32:53+03:00
Дом. Семья

В Тюмени ищут беспородного кота для съемок в кино

Котейка нужен игривый и не пугливый
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени ищут беспородного кота. Стройный и молодой хвостатый актер нужен для съемок в короткометражном фильме, который снимают молодые кинематографисты. Котейка должен быть игривым, не вредным и не пугливым.

Съемки эпизодов состоятся 12 ноября в рамках проекта "72 истории о Тюмени". Проект стал победителем второй волны грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в 90 тысяч рублей. Премьера фильма состоится уже 1 декабря, сообщили в мультицентре "Моя территория".

Название картины авторы пока не раскрывают, но известно, что это будут три художественные зарисовки о городе, основанные на реальных событиях.

Желающие предоставить котика могут сообщить об этом организаторам здесь.

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