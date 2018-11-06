Житель Ишима лишился 25 тысяч рублей, рассчитывая на интим с незнакомкой

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-06T11:19:33+03:00

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Житель Ишима лишился двадцати пяти тысяч, рассчитывая на интим. 25-летний молодой человек перечислил полторы тысячи девушке, с которой должен был встретиться на ее квартире, но когда подъехал по указанному адресу, она потребовала перечислить еще. Выполнив ее требования, ишимец лишился всех денег. Мало того, свидание не состоялось. Незнакомка перестала выходить на связь.

Молодой человек обратился в полицию. Выяснилось, что знакомство происходило в социальных сетях через объявление об услугах интимного характера. Мужчина стал жертвой мошенников. Сейчас стражи порядка устанавливают личность, причастную к преступлению, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Полицейские также напоминают, что при любом общении через Интернет стоит быть бдительным и не переводить деньги на сомнительные счета.