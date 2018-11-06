В Тюменской области заблокировали 22 сайта с интим-услугами

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-06T10:35:17+03:00

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22 cайта с интим-услугами заблокированы по искам Ялуторовской межрайонной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства выявила незаконные порталы в ходе мониторинга Интернета. На сайтах размещались фото и контакты проституток, а также расценки на их услуги. Напомним, что за проституцию в России установлена административная и уголовная ответственность.

В связи с этим Ялуторовская межрайонная прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени иски о признании размещенной на сайтах информации запрещенной к распространению. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме и сейчас доступ к данным интернет-страницам не доступен.