Разорвало на части: на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-06T09:39:17+03:00

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На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибла пенсионерка. Женщина попала под колеса "Шкоды", когда переходила дорогу.

Трагедия произошла накануне, 5 ноября, на 49-м километре возле села Щербак.

Личность погибшей установлена, это женщина 1939 года рождения. Она скончалась на месте, получив травмы не совместимые с жизнью, - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Один из очевидцев аварии сообщил, что удар был настолько сильным, что тело женщины было разорвано на части.

Другой водитель заметил, что проезжает данный участок дороги каждый день. Зебра между остановками никак не освещается и в темноте, особенно когда на улице снег, грязь и слякоть, его практически не видно.

- Сам не раз наблюдал, пешеходы идут, даже не смотрят по сторонам хотя разрешённая скорость на данном участке 90км/ч! - отметил он.

Кто виноват во вчерашней трагедии автоинспекторы еще устанавливают. Но водители должны снижать скорость, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, напоминают полицейские.