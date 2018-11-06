Житель Тюменской области пойдет под суд за 2,8 тысяч бутылок "паленки"

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-06T09:33:30+03:00

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В Тюменской области будут судить жителя Ишима за попытку сбыта контрафактного алкоголя. Уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины уже направила Ишимская межрайонная прокуратура.

Согласно материалам уголовного дела, 27 декабря 2017 года сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Ишимский» из двух гаражей ишимца изъяли 2811 бутылок различного алкоголя. В ассортименте у предприимчивого бизнесмена были - водка, коньяк, текила, а также две канистры со спиртосодержащей жидкостью общей стоимостью 583 963 рубля.

- Часть продукция была маркирована поддельными акцизными и специальными федеральными марками, а часть - вообще не была маркирована. Не было у ишимского дельца и сопроводительных документов на продукцию и сертификатов соответствия, то есть она являлась контрафактной, - отметили в прокуратуре Тюменской области.

Экспретиза показала, что представленные на исследование образцы алкоголя не соответствовали ГОСТу по крепости, а некоторые из них и по полноте налива в бутылки. За храрение контрафакта с целью сбыта жителю Ишиме грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет. Статья также предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей.