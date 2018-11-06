На автовокзале Тюмени проходят экспресс-уроки дорожной безопасности для пассажиров
Массовые экспресс-уроки дорожной безопасности прошли на автовокзале Тюмени. Более 150 пассажиров прибывших в город автобусами пригородного и междугороднего сообщения еще раз вспомнили, как быстро адаптироваться к интенсивному потоку автомоилей и не попасть под колеса. Автоинспекторы рассказали им о самых распространенных «дорожных ловушках», в которые можно попасть на нерегулируемых пешеходных переходах.
Полицейские наглядно показали, как объемные капюшоны, шапки или зонты ограничивают обзор. зачем носить световозвращающие приспособления и об административной ответственности за игнорирование этих требований при движении вне населенных пунктов.
Фото ГИБДД Тюмени
Сотрудники автовокзала установили в зале ожидания карту улично-дорожной сети Тюмени с указанием мест безопасного перехода дороги у здания автовокзала, а также мест наездов на пешеходов из-за их собственной неосторожности.
Все участники экспресс-уроков получили в подарок световозвращающие значки, а также памятки для пешеходов и пассажиров общественного транспорта, сообщили в городской Госавтоинспекции.