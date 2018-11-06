На автовокзале Тюмени проходят экспресс-уроки дорожной безопасности для пассажиров

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-06T09:25:18+03:00

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Массовые экспресс-уроки дорожной безопасности прошли на автовокзале Тюмени. Более 150 пассажиров прибывших в город автобусами пригородного и междугороднего сообщения еще раз вспомнили, как быстро адаптироваться к интенсивному потоку автомоилей и не попасть под колеса. Автоинспекторы рассказали им о самых распространенных «дорожных ловушках», в которые можно попасть на нерегулируемых пешеходных переходах.

Полицейские наглядно показали, как объемные капюшоны, шапки или зонты ограничивают обзор. зачем носить световозвращающие приспособления и об административной ответственности за игнорирование этих требований при движении вне населенных пунктов.

Фото ГИБДД Тюмени

Сотрудники автовокзала установили в зале ожидания карту улично-дорожной сети Тюмени с указанием мест безопасного перехода дороги у здания автовокзала, а также мест наездов на пешеходов из-за их собственной неосторожности.

Все участники экспресс-уроков получили в подарок световозвращающие значки, а также памятки для пешеходов и пассажиров общественного транспорта, сообщили в городской Госавтоинспекции.