2018-11-06T07:57:41+03:00
Спорт

Выиграют или проиграют: тюменский ХК "Рубин" померится силой с "Торосом"

Тюменские болельщики верят в свою команду
Маргарита КАЛИНКИНА
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Выиграют или проиграют: тюменский ХК "Рубин" встретится с "Торосом"Выиграют или проиграют: тюменский ХК "Рубин" встретится с "Торосом"
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Тюменская хоккейная команда "Рубин" сегодня, 6 ноября, проведет очередной матч в рамках ВХЛ. Сибирякам предстоит встреча в Нефтекамске с местным "Торосом". Начало матча в 19.00.

Напомним, "Рубин" сейчас находится на верхней строчке турнирной таблицы. У команды шестнадцать побед подряд. Только 3 ноября тюменцы потерпели первое поражение.В Перми сибирская дружина уступила местному «Молоту – Прикамью»со счетом 2:3.

- К сожалению, в силу определенных обстоятельств, мы не смогли показать "свой хоккей" в первых двух периодах. Ошибались очень много. Молодые игроки «наошибались» – первые удаления, два молодых игрока на ровном месте ошиблись, и третий гол "в раздевалку" молодой игрок привез. Но, на то она и молодость, чтобы ошибаться. В общем, претензий к команде у меня нет. До конца верили, сражались. Но, "Молот" оказался сильней, - прокомментировал тот матч главный тренер "Рубина" Михаил Звягин.

Болельщики тюменской команды уверены в успехе своей команды.

- Кто не падал, тот не встаёт. Это лиш закаляет дух "Рубина" и истинных фанатов, - считаетодин из болельщиков Николай Бедусенко.

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