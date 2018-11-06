2018-11-06T08:13:24+03:00
Происшествия

Ночное ДТП в Тюмени: двое госпитализированы

Один мужчина находится в реанимации
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
ДТП на улице Тимуровцев, 19 в Тюмени. Фото vk.comДТП на улице Тимуровцев, 19 в Тюмени. Фото vk.com
Изменить размер текста:

Серьезная дорожная авария произошла сегодня ночью в Тюмени. В итоге два человека госпитализированы в больницу.

Столкновение двух автомобилей произошло в 1.30 на улице Тимуровцев, 19. Одну из машин после удара отбросило на обочину. Автомобиль влетел в полисадник частного дома чуть не повредив газопровод и сам дом, сообщили очевидцы. Официальную информацию произошедшего ГИБДД пока не дает.

Фото vk.com

Фото vk.com

В пресс-службе областного департамента здравоохранения уточнили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 1.05 ч. На место происшествия бригада медиков прибыла в 1.11 ч. Один пострадавший отказался от осмотра, двое были доставлены в приёмное отделение ОКБ №2.

- У мужчины 1991 года рождения диагностированы ушибы и рвано-ушибленные раны лица. После оказания необходимой медицинской помощи он был направлен на амбулаторное лечение. Мужчина 1987 года рождения госпитализирован в отделение реанимации с сочетанной травмой. Его состояние оценивается как тяжёлое, проводится интенсивное лечение, - отметила пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
От тюменцев ждут идей по благоустройству зон отдыха на озере Алебашево
Выиграют или проиграют: тюменский ХК "Рубин" померится силой с "Торосом"
Тюменские тарвматологи спасли жизнь и поставили на ноги 89-летнюю бабушку
Школьники Тобольска рассказали, каким будет город в будущем
Семейная игротека «Конструктория» на два дня откроет двери в Тюмени
Погода 6 ноября в Тюмени: серо, ветрено и холодно
Тюменские волонтёры связали тёплый плед и носочки для малышей из детдомов
В Тобольске 40 женщин отказались от аборта после консультации с местным специалистом
Журналист телерадиокомпании «Мир» выступит в Тюмени на фестивале журналистики
Стала известна реальная зарплата работника в Тюменской области
Тюменец получил блестящий золотой кубок на областном шахматном фестивале в Ялуторовске
В Тюмени ищут женщину, которая вышла вечером с работы и до сих пор не вернулась
В «Космосе» появилась звезда в честь тюменского проекта
Лауреаты «Золотой маски» познакомят тюменских актёров с новым форматом театра
В Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района можно получить дополнительное профессиональное образование
Котлетки «Тюменского бройлера» набирают всё большую популярность
Пятнадцатилетняя девочка перекрасила дома одиноких пенсионеров в Ялуторовске
В Тюмени в 2019 году продолжатся работы по реконструкции моста через Туру на Мельникайте