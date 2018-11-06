Ночное ДТП в Тюмени: двое госпитализированы

СЕГОДНЯ 07:59 2018-11-06T08:13:24+03:00

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Серьезная дорожная авария произошла сегодня ночью в Тюмени. В итоге два человека госпитализированы в больницу.

Столкновение двух автомобилей произошло в 1.30 на улице Тимуровцев, 19. Одну из машин после удара отбросило на обочину. Автомобиль влетел в полисадник частного дома чуть не повредив газопровод и сам дом, сообщили очевидцы. Официальную информацию произошедшего ГИБДД пока не дает.

Фото vk.com

В пресс-службе областного департамента здравоохранения уточнили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 1.05 ч. На место происшествия бригада медиков прибыла в 1.11 ч. Один пострадавший отказался от осмотра, двое были доставлены в приёмное отделение ОКБ №2.

- У мужчины 1991 года рождения диагностированы ушибы и рвано-ушибленные раны лица. После оказания необходимой медицинской помощи он был направлен на амбулаторное лечение. Мужчина 1987 года рождения госпитализирован в отделение реанимации с сочетанной травмой. Его состояние оценивается как тяжёлое, проводится интенсивное лечение, - отметила пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.