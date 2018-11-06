2018-11-06T09:12:11+03:00
Здоровье

Тюменские травматологи спасли жизнь и поставили на ноги 89-летнюю бабушку

Целые сутки ветеран войны находилась на аппаратах искусственной жизнедеятельности
Маргарита КАЛИНКИНА
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Перелом шейки бедра и серьезное осложнение после этого вылечили тюменские врачи 89-летней бабушке. Пожилая женщина упала и получила серьезную травму, спустя какое-то время у нее начался воспалительный процесс. Женщину санитарной авиацией экстренно доставили в травматолого-ортопедическое отделение «ОКБ №1».

Целые сутки ветеран Великой Отечественной войны находилась подключенной к аппаратам искусственной жизнедеятельности. Операция требовалась серьезная, у пациентки был осколочный перелом бедренной кости со смещением осколков. Ситуаиця осложнялась давностью травмы. Женщина уже не надеялась встать на ноги, а в последнее время ей стало совсем плохо.

Благодаря опыту травматологов-ортопедов больницы удалось соединить все осколки как пазл и вернуть правильную анатомическую целостность бедренной кости. Обычно такая операция длится около 1,5 часов, однако в данном случае - более 2,5 часов. Сейчас женщина вернулась благополучно домой и проходит курс реабилитации, однако уже отмечает значительный прогресс.

- Я очень счастлива, что хожу на своих ногах. Земной поклон всему коллективу Областной клинической больнице №1, всем тем, кто мне помог почувствовать себя полноценным человеком в преклонном возрасте после такой травмы! Особая признательность оперирующему хирургу Стасюку Андрею Мирославовичу и анестезиологу Финкель Александру Владимировичу за их профессионализм и «золотые руки», - поделилась пожилая пациентка.

Как отметили в пресс-службе ОКБ №1, сейчас врачи проводят самые сложные оперции людям любого возраста. Новейшие технологии позволяют с минимальным риском для организма проводить наркоз пациенту и контролировать его состояние на протяжении длительного времени.

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