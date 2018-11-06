2018-11-06T06:30:42+03:00
Общество

Школьники Тобольска рассказали, каким будет город в будущем

Ребята создали четыре архитектурных проекта для развития инфраструктуры
Маргарита КАЛИНКИНА
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Каким в будущем станет Тобольск взрослым подсказывают дети. В городе прошел архитектурный конкурс «Мой креативный город будущего», где свои идеи представили воспитанники Центра содействия семейному устройству и сопровождению приемных семей. Более 20 ребят от 7 до 15 лет чтобы разработать идеи по улучшению городской среды побывали на образовательных экскурсиях и познакомились с инфраструктурой Тобольска.

Они несколько недель создавали макеты из бумаги, картона, 3D ручек, лего, красок. В итоге появились четыре проекта - Город-сад, Умный город, Деловой квартал, Территория добра.

- Мы увидели большой интерес у детей. Им хочется творить, фантазировать, создавать. Возможно, благодаря проекту, некоторые из наших воспитанников станут архитекторами, инженерами, строителями и воплотят свои мечты в реальность, отметила воспитатель Центра Светлана Балашова.

После презентации проектов, ребят наградили дипломами и памятными подарками.

- В Тобольске до 2020 года реализуется программа развития инфраструктуры города, было удивительно, что многие проекты, предложенные детьми в рамках конкурса, сегодня уже внедряют взрослые. Это значит, что выбраны верные направления в развитии социальной инфраструктуры. К примеру, в Тобольске к 2020 году появится скейт-парк, новые бассейны, центр гимнастики, отметила член жюри и руководитель службы реализации внешних инфраструктурных проектов ООО «СИБУР Тобольск» Эльмира Токарева.

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