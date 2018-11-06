Семейная игротека «Конструктория» на два дня откроет двери в Тюмени

СЕГОДНЯ 05:04 2018-11-06T05:04:42+03:00

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Семейная игротека «Конструктория» вновь откроет свои двери для детей и родителей Тюмени. 17 и 18 ноября в Строймаше к привычным конструкторам будут предложены конструкторы, которые рекомендуют для детского развития ведущие педагоги России.

Также посетителей Конструктории ждут огромная железная дорога и зона мастер-классов как для детей, так и для взрослых. А постоянный партнёр игротеки, Кофейня Шоколадница, порадует гостей ароматным кофе, горячими сэндвичами и, конечно, фирменными десертами.

Все локации игротеки связаны с самыми интересными местами нашей страны, что позволяет детям не только играть, но и знакомиться с обширной географией РФ.

- Чтобы малыши лучше запоминали конструкторы, которые собирают (ведь названия некоторых из них, особенно из США и Северной Европы, сложны для произношения), каждому из них решено было присвоить какую-либо географическую локацию. Поэтому для Конструктории выбрано 35 самых ярких Культурных или природных объектов нашей страны: кроме общеизвестных Красной площади в Москве или «Роза Хутор» в Сочи, там есть и такие интересные места как «130-й квартал Иркутска», озеро Танцующих Хариусов на Колыме, близкий к нам «пермский период» и многие другие. Моим детям очень нравится искать новые конструкторы и читать про выбранные для них точки географической привязки, - рассказала идейный вдохновитель игротеки, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

«Конструктория» - это праздник, говорят об игротеке тюменские родители.

- Это настоящее царство конструкторов. Огромное пространство со всевозможными играми! Мне нравится, что на игротеках всегда много увлечённых деток, интересных мастер-классов. Каждый раз жду это мероприятие как повод очень весело провести время с сыном, - отметила руководитель маркетингового агентства "Аксиома бизнеса" Надежда Варлачева. - Моему сыну Федору 2 года. И его любовь сейчас - это машинки и конструкторы - от простых деревянных кубиков до конструкторов с болтовыми соединениями. У нас дома семь разных видов конструкторов. И мы часто играем в них всей семьёй, нравится нам приходить и в Конструкторию.