Погода 6 ноября в Тюмени: серо, ветрено и холодно

СЕГОДНЯ 04:06 2018-11-06T04:06:25+03:00

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Вторник, 6 ноября, в Тюменской области будет серым и холодным. Температура ночью опускалась уже до -5,-10 градусов, а в северных районах даже до -15. Днем потеплеет до +1, -4 градусов.

Небо будет пасмурным, местами пройдет небольшой снег. Северо-восточный ветер 4-9 м/с с переходом на юго-западный, днем в отдельных районах порывы усилятся до 14 м/с.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске день будет серым, но осадков мало, небольшой снегопад возможен только в середине дня. Утром -4 градуса к вечеру потеплеет до -1, ветер 4-7 м/с, вечером усиление до 5-10 м/с.

В Тобольске тоже пасмурно и без осадков. В течение дня потеплеет с -8 до -3 градусов. В Ишиме -7 -4.

6 ноября православные отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется «Всех скорбящих Радость». Принято молиться в этот день иконе и просить ее избавить от скорби и болезней.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли Светцем.