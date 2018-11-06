2018-11-06T04:06:25+03:00
Общество

Погода 6 ноября в Тюмени: серо, ветрено и холодно

К вечеру потеплеет
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Погода 6 ноября в Тюмени: серо, ветрено и холодноПогода 6 ноября в Тюмени: серо, ветрено и холодноФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Вторник, 6 ноября, в Тюменской области будет серым и холодным. Температура ночью опускалась уже до -5,-10 градусов, а в северных районах даже до -15. Днем потеплеет до +1, -4 градусов.

Небо будет пасмурным, местами пройдет небольшой снег. Северо-восточный ветер 4-9 м/с с переходом на юго-западный, днем в отдельных районах порывы усилятся до 14 м/с.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске день будет серым, но осадков мало, небольшой снегопад возможен только в середине дня. Утром -4 градуса к вечеру потеплеет до -1, ветер 4-7 м/с, вечером усиление до 5-10 м/с.

В Тобольске тоже пасмурно и без осадков. В течение дня потеплеет с -8 до -3 градусов. В Ишиме -7 -4.

6 ноября православные отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется «Всех скорбящих Радость». Принято молиться в этот день иконе и просить ее избавить от скорби и болезней.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли Светцем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские волонтёры связали тёплый плед и носочки для малышей из детдомов
В Тобольске 40 женщин отказались от аборта после консультации с местным специалистом
Журналист телерадиокомпании «Мир» выступит в Тюмени на фестивале журналистики
Стала известна реальная зарплата работника в Тюменской области
Тюменец получил блестящий золотой кубок на областном шахматном фестивале в Ялуторовске
В Тюмени ищут женщину, которая вышла вечером с работы и до сих пор не вернулась
В «Космосе» появилась звезда в честь тюменского проекта
Лауреаты «Золотой маски» познакомят тюменских актёров с новым форматом театра
В Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района можно получить дополнительное профессиональное образование
Котлетки «Тюменского бройлера» набирают всё большую популярность
Пятнадцатилетняя девочка перекрасила дома одиноких пенсионеров в Ялуторовске
В Тюмени в 2019 году продолжатся работы по реконструкции моста через Туру на Мельникайте