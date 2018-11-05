Тюменские волонтёры связали тёплый плед и носочки для малышей из детдомов

СЕГОДНЯ 18:34 2018-11-05T18:35:07+03:00

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В рамках благотворительного проекта «Клубок надежды», которое прошло в октябре 2018 года, тюменские волонтёры приняли участие в совместной вязке пледа для воспитанников Дома малютки. Как сообщает портал «Вслух.ру» тюменки встретились, пообщались и, за разговорами, связали квадраты, которые в будущем станут одним пледом.

По мнению самих участников, во время таких тёплых встреч можно не только мастерством вязания, но и сделать что-то хорошее для детей. Позже участницы написали в соцсетях, что вдохновились друг от друга новыми идеями и зарядились энергией перед холодами.

Отметим, что ранее в рамках «Клубка надежды» тюменские мастерицы уже связали носочки и другие тёплые вещи для малышей из областных детдомов. Присоединиться к волонтёрам могут все желающие.