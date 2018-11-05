В Тобольске 40 женщин отказались от аборта после консультации с местным специалистом

СЕГОДНЯ 18:16 2018-11-05T18:17:12+03:00

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Специалист по социальной работе Тобольского перинатального центра Инга Ягунова заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Святость материнства». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в конкурсе Инга участвовала впервые, однако сразу завоевала «серебро» в номинации «Лучший специалист по социальной работе с беременной женщиной, находящейся в трудной жизненной ситуации».

Проект «Святость материнства» направлен на защиту материнства и детства, профилактику абортов и утверждение отношения в обществе к каждой зародившейся жизни. В общей сложности на проект подали заявки свыше 300 человек из 60-ти российских регионов. В числе участников – акушеры-гинекологи, психологи, специалисты по социальной работы и многие другие.

Благодаря работе Инги Ягуновой из 200 женщин с незапланированной беременностью, которые обратились к ней за помощью, 40 отказались от аборта после консультации с ней. По мнению самого специалиста, иногда женщину нужно просто выслушать, а иногда – просто дать понять, что она не одна.