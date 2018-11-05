2018-11-05T16:47:25+03:00
Общество

Журналист телерадиокомпании «Мир» выступит в Тюмени на фестивале журналистики

Наталья Панкратова расскажет о работе в компании
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Журналист телерадиокомпании «Мир» выступит в Тюмени на фестивале журналистикиЖурналист телерадиокомпании «Мир» выступит в Тюмени на фестивале журналистикиФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени с 30 ноября по 1 декабря пройдёт фестиваль журналистики «Медианавигатор», который организует кафедра журналистики ТюмГУ. Для начинающих акул пера выступят с мастер-классами опытные профессионалы медиа, а также пройдёт обсуждение безопасности детей в школах и проблем информационной «гигиены».

Открытие фестиваля и защита проектов юных журналистов пройдёт 30 ноября, а на следующий день пройдёт круглый стол с педагогами дополнительного и школьного образования по медиагрмотности. Кроме того, 1 декабря для участников выступит журналист телерадиокомпании «Мир» Наталья Панкратова, которая расскажет о работе в компании и проведёт интересный-мастер-класс.

Кроме того, перед юными журналистами выступит руководитель отдела продакшна портала «Вслух.ру» Павел Храмов, видеограф Анжелика Молоткова и тюменский фотограф Сергей Куликов.

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