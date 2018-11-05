2018-11-05T15:14:40+03:00
Общество

Стала известна реальная зарплата работника в Тюменской области

Её размер увеличился на 8,6%
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стала известна реальная зарплата работника Тюменской области в 2018 годуСтала известна реальная зарплата работника Тюменской области в 2018 годуФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области размер реальной заработной платы одного работника за январь-август 2018 увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как сообщает «Тюменская линия», такие данные были опубликованы в докладе о социально-экономическом положении региона в январе-сентябре 2018 года. Как сообщает «Тюменская линия», доклад был подготовлен Управлением Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работника в Тюменской области за отчётный период составила 44 тысячи 20 рублей. В сельском хозяйстве и смежных отраслях – превысила 24 тысячи рублей, в сфере обрабатывающих производств – более 47 тысяч рублей, в строительстве – более 41 тысячи рублей.

Самая большая зарплата – у работников сферы добычи полезных ископаемых. Она составила более 118 тыс. рублей.

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