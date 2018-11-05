2018-11-05T14:07:17+03:00
Спорт

Тюменец получил блестящий золотой кубок на областном шахматном фестивале в Ялуторовске

Состязания прошли в конце октября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменец получил блестящий золотой кубок на областном шахматном фестивале в ЯлуторовскеТюменец получил блестящий золотой кубок на областном шахматном фестивале в ЯлуторовскеФото: pixabay.com
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Порядка 120 любителей шахмат приняли участие в областном шахматном фестивале в Ялуторовске, который прошёл в октябре. Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», мероприятие приурочили к юбилею Ильнура Идрисовича Гимадутдинова – одного из самых известных шахматистов города.

По словам юбиляра, с шахматами он познакомился в 5 лет, а играть по-настоящему научился только в юношестве. Шахматы настолько увлекли Ильнура Идрисовича, что он даже окончил Челябинский институт физической культуры, отделение «шахматы».

Среди участников «юбилейного» фестиваля стали шахматисты из Тюмени, Заводоуковска, Сургута и Кургана. В первый день предлагалось сыграть в быстрые шахматы, во второй – в блиц-турнир, причём возрастной разброс получился как нельзя большим. Самому возрастному шахматисту исполнилось 90 лет, но были и молодые участники.

Победителем стал тюменец Роман Овечкин, который и получил блестящий золотой кубок.

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