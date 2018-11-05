В «Космосе» появилась звезда в честь тюменского проекта

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-05T13:29:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Ты молодежном театральном пространстве «Космос» появилась десятиконечная звезда в честь проекта «Премьера». Скоро на нем начнут проецироваться имена участников. Проект продлится до середины ноября и пройдет в формате челлендж-баттла «Вызов принят».

Команды будут соревноваться в создании творческого контента в сети и на улицах города. На участие уже зарегистрировалось 64 студента. Задания будут разбиты по трем направлениям: «бренд», «место» и «личность». Разные будут и уровни сложности..Кроме того, в telegram-канале участникам будут приходить дополнительные задания, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Регистрация на участие в челлендж-баттле продлится до 6 ноября на сайте премьера72.рф. Напомним, проект «Премьера» проходит в три этапа. В сентябре студенты прокачивали свои умения на мастер-классах. После челлендж-баттла состоится выездной трехдневный творческий интенсив для отличившихся участников по шести направлениям: «Мода», «Медиа», «Оригинальный жанр», «Музыка», «Театр» и «Хореография».