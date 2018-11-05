Лауреаты «Золотой маски» познакомят тюменских актёров с новым форматом театра

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-05T12:25:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В тюменском МТЦ «Космос» с 15 по 21 ноября с 10 до 20 часов пройдёт бесплатная театральная лаборатория «Театр художника», которую проведут лауреаты премии «Золотая маска». Как сообщает «Мой портал», они познакомят актёров, режиссёров и художников с новым для Тюмени форматом театра.

Экспертами станут художник-постановщик Лаборатории Дмитрия Крымова Анна Кострикова, а также режиссёр и актёр Константин Муханов. Участникам предстоит объединиться в группы и работать над постановкой визуальных этюдов. Лаборатория «Театр художника» поможет тюменцам узнать больше нового и позволит поставить собственный визуальный спектакль.

Итогом лаборатории станет открытый показ созданных театральных этюдов. Участие бесплатное, но необходима регистрация.